Feyenoord, infortunio per Kocku: ora Slot ha quattro i giocatori ai box

L'allenatore olandese dovrà fare i conti con una situazione infortuni che non accenna placarsi in vista della finale contro la Roma. Nel match di oggi si sono fermati altri due calciatori

Durante l'ultimo match di campionato perso contro il Twente, Orkun Kocku, fantasista e numero 10 del Feyenoord è uscito 55esimo minuto per un infortunio al piede. Il centrocampista turco ha commentato l'accaduto ai microfoni di Espn al termine della partita: "Sento ancora un po' di dolore, ma non penso che sia troppo grave. Ho colpito la parte inferiore della suola, quindi ho sofferto un po'. Non credo ci sia nulla di rotto, quindi dovrei esserci per la finale". Quello di Kocku è solo l'ultimo infortunio però per il club di Rotterdam. Nei giorni scorso si era fermato ai box Tyrell Malacia, terzino sinistro titolare, a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, lo stesso problema accusato da Trauner, difensore centrale, che oggi non è sceso in campo anche per squalifica. Nel riscaldamento si è invece fermato ReissNelson, attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, e per il momento il motivo del forfait sembra essere anche per lui legato ad un problema al tendine. Sulla situazione si è espresso Arne Slot, allenatore degli olandesi: "Se non ci fosse stata una finale, due su tre avrebbero giocato oggi. Malacia era ovviamente squalificato, quindi non avrebbe comunque giocato, ma credo che ci sarebbero stati Nelson e Trauner. È molto difficile prendere una decisione, se loro stessi hanno dei dubbi. A meno che non succedano cose folli, penso che torneranno la prossima settimana e potranno essere utilizzati in finale".