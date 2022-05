La Roma pensa a Muriel per l’attacco: sul colombiano c’è anche la Juventus

In casa bianconera il centravanti sarebbe la prima scelta per sostituire Morata

C'è ancora da giocare l'ultima di campionato e una finale europea, ma in casa Roma è già tempo di programmare la prossima sessione di mercato. Pinto e il suo entourage avrebbero in programma un colpo in attacco: nelle ultime ore, la Gazzetta dello Sport ha rivelato un interessamento della società giallorossa per Luis Muriel, in uscita dall'Atalanta. Sul colombiano, però, sarebbe forte anche l'interesse della Juventus. Se non dovesse andare in porto il riscatto di Morata - che i bianconeri vorrebbero chiudere con una cifra intorno ai 15 milioni invece dei 35 concordati - l'attaccante di Gasperini sarebbe la prima scelta di Cherubini.