Roma-Venezia è record: partita dei giallorossi con più pali colpiti dal 2004/2005

Il gol è arrivato alla 32° conclusione verso la porta. Dati di un vero e proprio assedio

La gara contro il Venezia rimarrà nella memoria di tutti come una tra le più stregate nella storia della Roma. E i record che ha fatto registrare ne sono una dimostrazione. Quella contro i lagunari, infatti, è la partita con più pali colpiti (4 da Pellegrini, Cristante e Zalewski) dai giallorossi in una singola partita di Serie A dal 2004/2005, anno in cui si è cominciato a raccogliere i dati riguardanti questo aspetto. Inoltre, Abraham e compagni hanno trovato il gol con Shomurodov al 32° tentativo verso la porta avversaria. Nella storia recente era successo solo una volta, contro il Torino nel 2020, quando le conclusioni furono 31. Al termine della gara contro il Venezia i tiri totali verso Maenpaa sono diventati 46 - di cui 16 in porta -. Dati che confermano come ieri sera si sia assistito più a un assedio che a una partita di calcio.