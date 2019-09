Roma, Taddei ritrova la Sud: “Sarò con questi tifosi tutta la vita. Fonseca mi ha stupito” – FOTO

Pochi minuti al fischio d’inizio di Roma-Atalanta. Tensione per i giocatori e per il pubblico, ma spazio anche per un momento amarcord. Rodrigo Taddei, grande ex giallorosso, è tornato nello stadio che lo ha visto protagonista soprattutto con la Roma di Spalletti. Il brasiliano ha salutato la squadra nel tunnel prima di entrare in campo, poi è andato sotto la Curva Sud per la consueta passerella, prendendosi il caloroso applauso di tutto l’Olimpico. Poi l’intervista ai microfoni di Roma TV:

Rodrigo, è sempre un’emozione l’abbraccio della Sud…

“Sempre, sì. Sarò con loro tutta la vita. Cerco sempre di stare vicino ai tifosi, anche quando non riesco ad essere a Roma”.

Che Roma vedi quest’anno?

“L’inizio è stato molto difficile, soprattutto a causa di tanti giocatori nuovi. Adesso ha preso le misure e speriamo che faccia divertire”.

Ti saresti trovato bene in questa Roma?

“Giocano per divertirsi, giocano in velocità, ma giocano soprattutto per vincere. Si toglieranno tante soddisfazioni”.

Secondo te questa squadra con questa rosa può puntare al quarto posto nonostante i critici dicano il contrario?

“La Roma ha una grande squadra. Adesso si stanno conoscendo meglio, sicuramente può puntare in alto. Non sarà semplice, ma il calcio italiano non lo è mai stato. Sono sicuro che faranno un grande campionato”.

Stai studiando da allenatore: ti piace Fonseca come tecnico?

“Non lo conoscevo, ma mi ha stupito. L’inizio è stato difficile soprattutto a causa dei nuovi acquisti che sono arrivati all’ultimo. Speriamo continui così”.