All'Olimpico, come già successo due settimane fa contro la Fiorentina, i tifosi non potranno ascoltare l'audiodescrizione del match
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Non sarà disponibile nemmeno questa sera la radiocronaca della partita per i tifosi non vedenti e ipovedenti. La Roma, nell'ambito dell'iniziativa "Superiamo gli ostacoli" (dedicato ai tifosi con disabilità), ha sempre fornito in questi ultimi anni una radiolina a circuito chiuso con l'audiodescrizione in tempo reale di ciò che avviene sul campo. Tuttavia, così come già accaduto due settimane fa in occasione di Roma-Fiorentina, il servizio non sarà disponibile per Roma-Atalanta.
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