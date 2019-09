Roma-Atalanta, UFFICIALE: Florenzi esterno alto, esordio per Smalling – LIVE – VIDEO

Quarto posto in classifica e otto punti, appena uno in più rispetto all’avversario del giorno: questa sera la Roma di mister Fonseca scende sul campo dello stadio Olimpico per affrontare l’Atalanta di Gasperini in occasione della quinta giornata di campionato. Un match difficile contro una squadra che appena pochi mesi fa chiudeva la sua stagione al terzo posto, garantendosi quel posto in Champions mancato dalla Roma. Per sfidare i bergamaschi, Fonseca dà spazio al suo solito 4-2-3-1: esordio per Smalling al fianco di Fazio al centro della difesa, con Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra. In mediana confermati Veretout e Cristante, mentre sulla trequarti torna Zaniolo dal 1′. Sorpresa nella fase offensiva: al fianco di Pellegrini ci sarà anche Florenzi, schierato esterno alto a destra. Inamovibile Dzeko in avanti.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Pastore, Diawara, Kalinic, Mkhitaryan, Antonucci, Kluivert

All.: Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Gomez.

A disp.: Sportiello, Rossi, Dijmsiti, Masiello, Arana, Ibanez, Pasalic, Gosens, Zapata, Barrow

All.: Gasperini.

Arbitro: Irrati

Assistenti: Passeri – Mondi

Quarto Uomo: Giua

Var: Banti

AVar: Ranghetti

CRONACA PRE-PARTITA

Ore 18.25 – Entrano in campo l’Atalanta e poi la Roma. Applausi per l’esordio di Chris Smalling, annunciato dallo speaker.

Ore 18.13 – In campo i portieri della Roma, guidati da Pau Lopez.

Ore 18.00 – È ufficiale la formazione della Roma: fuori Mkhitaryan, Florenzi gioca in attacco. E c’è l’esordio di Smalling.