Roma-Atalanta, infortunio al flessore della coscia destra per Calafiori

Il terzino ha lasciato il posto a Bruno Peres

Una settimana fa contro l'Ajax si era fermato per un fastidio alla coscia destra: niente di grave, visto che in settimana poi si è sempre allenato in gruppo. Oggi un altro stop: nelle prossime ore i controlli che stabiliranno l'entità dell'infortunio. La speranza è che non debba rinunciare alla sfida di giovedì prossimo a Old Trafford con il Manchester United, quando potrebbe però rientrare Spinazzola.