Roma-Atalanta, il web nerazzurro: “Dzeko e Mkhitaryan fanno paura, speriamo nel pari”

La Champions e la lotta per il quarto posto, l’inizio di questa stagione ha proiettato l’Atalanta nel calcio dei grandi, provando a mescolare sensazioni e speranze in giro per l’Italia e per l’Europa: “La Roma non ci voleva proprio in questo momento“. Il web nerazzurro fa i conti con gli impegni ravvicinati che tolgono energie e minano certezze: “Siamo una squadra che non molla mai, ma per la Champions mi sarei aspettato un mercato di altro livello“.

La macchina perfetta di Gasperini tenta di ritrovare gli automatismi in una stagione ricca di grandi sfide, dopo il pareggio contro la Fiorentina, il campionato offre il palcoscenico dell’Olimpico: “La Roma è forte, c’è poco da dire. E Dzeko mette paura“. Accanto al bosniaco c’è un armeno che mette i brividi tra i social bergamaschi: “Quello di Mkhitaryan è un grandissimo colpo, in attacco i giallorossi possono fare malissimo“.

Il rovescio della medaglia è una difesa che Fonseca deve registrare: “Dietro sono vulnerabili, e non credevo che Mancini avesse tanti problemi di inserimento. È un calciatore che ho sempre creduto potesse arrivare ad altissimi livelli“.

In attesa di entrare nel vivo della stagione, adesso sono in molti a predicare prudenza: “C’è tempo per migliorare i meccanismi, il Gasp ha bisogno di entrare nell’ottica del doppio impegno. Ecco perché contro la Roma mi tengo strettissimo anche un pareggio“.