Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Muriel

Domani alle 19 la Roma scenderà sul campo dell’Olimpico per sfidare l’Atalanta di Gasperini in occasione della quinta giornata del campionato. In vista del match, il tecnico del club bergamasco ha diramato la lista dei 21 calciatori che avrà a disposizione contro i giallorossi. Come anticipato in conferenza stampa, non ci sarà Muriel.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Kjaer, Masiello, Palomino, Gosens, Arana, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibañez. ​​​​​​

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Gomez, Ilicic, Zapata, Barrow.