Roma-Atalanta, espulso Ibanez: salta il Cagliari

Il brasiliano ha rimediato due cartellini gialli nel giro di un minuto

Due cartellini gialli in un minuto per Roger Ibanez, che a causa dell'espulsione rimediata contro l'Atalanta salterà la prossima gara della Roma con il Cagliari, in programma domenica prossima alle ore 18. Il difensore brasiliano al 93' ha commesso fallo ai danni di Muriel, ricevendo la prima sanzione; un minuto più tardi è stato costretto ad atterrare Freuler al limite dell'area di rigore giallorossa, nel tentativo di impedire al centrocampista dell'Atalanta di avvicinarsi alla porta difesa da Pau Lopez.