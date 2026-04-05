Roma, arriva l’11esima sconfitta in campionato: non accadeva dal 2013 con Andreazzoli

Si è parlato di infortuni e morale, ma a San Siro l'Inter ha dominato la sfida contro i giallorossi. Una Roma horror per gran parte della serata, con 5 gol subiti e ben poche idee offensive nonostante le due (inutili) reti. Alla 31esima giornata, per la squadra di Gasperini si tratta dell'11esima sconfitta in Serie A: un dato che a Roma non si vedeva dalla stagione 2012-13 con il duo Zeman-Andreazzoli. In quell'anno i giallorossi chiusero al sesto posto con 62 punti, mentre ora, con 7 partite rimaste da giocare, sono ancora a quota 54 - con Juventus e Como che potranno ulteriormente allungare.