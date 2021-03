Roma, ansia Veretout: il francese a Villa Stuart per gli esami – FOTO – VIDEO

La Roma con il fiato sospeso per Jordan Veretout. Il francese è stato sottoposto questa mattina agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio al flessore della coscia destra. Il centrocampista è arrivato alle 8.30 a Villa Stuart, accompagnato da un membro dell’ufficio stampa della Roma e non ha rilasciato dichiarazioni. Dopo l’ecografia effettuata a Trigoria, si teme una lesione di secondo grado, che terrebbe l’ex Fiorentina lontano dai campi per più di un mese. La gravità dell’infortunio è stata subito chiara quando il giocatore ha chiesto il cambio nel match di mercoledì e ha dovuto lasciare il campo con l’aiuto dello staff sanitario.

Sicuramente Fonseca non potrà schierare Veretout nelle prossime cinque partite, ossia il mini-ciclo che divide la Roma dalla prossima sosta. Sarà quindi out per i due match con lo Shakhtar e molto probabilmente anche nello scontro diretto con il Napoli del 21 marzo. I giallorossi dovranno decidere se passare al doppio play, con Villar affiancato a Diawara, o se abbassare Pellegrini di fianco a uno dei due, dando così più spazio a Pedro e El Shaarawy davanti. Ci sarebbe anche l’opzione Cristante, ma con Ibanez ancora ai box e Smalling non al 100%, continuerà a essere schierato nella linea dei tre difensori.