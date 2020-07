Roma ancora a secco nei primi tempi dalla ripresa del campionato

Da quando è ricominciato il campionato, la Roma non ha ancora segnato un gol nel corso del primo tempo. Nessuna rete nei primi 45′ contro Sampdoria, Milan, Udinese e Napoli: i giallorossi, in tre gare e mezza, sono andati a segno solo con Dzeko, autore di una doppietta contro i blucerchiati fatta però nella ripresa. Per l’ultimo gol romanista realizzato nella prima frazione bisogna tornare indietro addirittura allo scorso 1 marzo, quando Kalinic superò per la seconda volta Olsen in Cagliari-Roma. Considerando il minutaggio dei 53 centri della formazione capitolina in questa Serie A, vediamo che sono 24 i gol fatti nel primo tempo e 29 nel secondo.