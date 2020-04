Roma, anche Fienga consegna le uova di Pasqua ai bambini ricoverati in ospedale – VIDEO

La Roma continua il suo impegno sociale per fronteggiare il coronavirus scendendo in campo al fianco delle persone più bisognose. Dopo le consegne di beni di prima necessità agli abbonati over 75, le parrocchie e gli ospedali, le uova ai bambini abbonati sotto ai 10 anni, oggi i giallorossi si sono dedicati ancora ai più piccoli. Roma Cares ha voluto regalare un sorriso ai bambini ricoverati in diversi ospedali della Capitale, donando loro le uova di Pasqua giallorosse. L’iniziativa – si legge sul sito ufficiale della Roma – fa parte del progetto ASSIEME, che il Club sta portando avanti per aiutare i più bisognosi durante l’epidemia da COVID-19. La consegna ha visto protagonista anche il CEO Guido Fienga.