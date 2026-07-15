Altro cambio nello staff di Gasperini. Secondo quanto riportato da Il Tempo saluta il match analyst Simone Beccaccioli, al suo posto entra Leonardo Carletti. Dal 2019 al 2024 ha lavorato con la Nazionale ricoprendo quel ruolo nell'Under 17 femminile poi nell'under 20 e 21 maschile. L'ultima esperienza, invece, è stata con la Lettonia dal 2024 al 2026, ora è pronto per la nuova avventura nella Roma. Nei giorni scorsi era stato annunciato il ritorno di Riccardo Del Vescovo come nuovo responsabile sanitario e l'arrivo di Jacopo Sbravati, ex tecnico della Primavera del Genoa. Oltre a loro nello staff ci sarà anche il preparatore atletico Alessandro Pilati.