A casa Conti il calcio è di famiglia. E scatta la sfida tra Bruno, Anastasia e Pisilli

Distorsione caviglia sinistra e quindi quasi certamente bandiera bianca contro l'Atalanta. Non c'è pace in casa Roma e Gasperini ora perde anche Niccolò Pisilli in vista della delicata sfida con l'Atalanta di sabato sera. Il centrocampista verrà valutato giorno per giorno ma difficilmente riuscirà a recuperare per la gara dell'Olimpico. Da valutare il suo percorso riabilitativo e quindi la sua presenza col Bologna il 25 aprile. Visto anche l'infortunio di Pellegrini e Konè, previsto l'utilizzo di El Aynaoui ed El Shaarawy.