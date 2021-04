Roma alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo in Serie A: manca dal 10 gennaio

Dopo il pareggio con il Sassuolo e la vittoria con il Bologna, la Roma cerca oggi contro il Torino il terzo risultato utile consecutivo. L’ultima volta che i giallorossi sono riusciti a conquistare punti per tre partite consecutive in Serie A era il 10 gennaio, segno del 2021 altalenante che hanno in vissuto. La squadra di Fonseca ha bisogno di una vittoria per restare in scia delle prime quattro in classifica. L’obiettivo principale ora è l’Europa League, ma la speranza di arrivare in Champions tramite il campionato non è ancora tramontata.