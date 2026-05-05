Roma alla Gasperini: 75% di duelli vinti e 300 passaggi riusciti contro la Fiorentina

La Roma ha fornito una prestazione di alto livello contro la Fiorentina mettendo in mostra i principi del proprio allenatore. Gol dei difensori centrali che si trasformano in attaccanti, aggressività senza la palla, esterni efficaci e facilità nel segnate. Come scrive il Corriere dello Sport, alla fine del primo tempo i 61mila dell’Olimpico hanno visto la propria squadra tirare di più (7-1), tenere maggiormente il pallone (63% vs 37%), completare positivamente il doppio dei passaggi (300 a 150) e a fine partita hanno potuto contare 130 ingressi in area di rigore avversaria. Insomma non c’è stata partita tra Roma e Fiorentina. Un altro dato che attira l’attenzione degli amanti dei numeri è la percentuale di duelli vinti: un incredibile 75% fotografa una squadra Gasperiniana che strapazzato la formazione di Vanoli.