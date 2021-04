Roma-Ajax, fuochi d’artificio dei tifosi giallorossi fuori dallo stadio Olimpico

Fuochi d’artificio fuori dallo stadio Olimpico. Al terzo minuto di gioco della gara tra Roma e Ajax, i tifosi giallorossi piazzati all’esterno dell’impianto hanno dato un ulteriore segnale di vicinanza alla squadra facendo esplodere fuochi e petardi. “La gara più importante della stagione“, così Fonseca ha definito la sfida contro i lancieri: anche per questo motivo i sostenitori della Roma non hanno perso occasione per mostrare il loro amore. Nel pomeriggio in molti hanno salutato la squadra durante l’uscita da Trigoria in pullman con cori e fumogeni, scena ripetuta all’arrivo del bus all’Olimpico.