Roma, a Fiumicino partenza blindata: arrivo in pista col pullman e check della temperatura – FOTO – VIDEO

La Roma parte per la sua prima trasferta post lockdown. La squadra dopo la rifinitura della vigilia e la conferenza stampa (senza giornalisti) di Fonseca, si è diretta a Fiumicino e si è imbarcata su un volo in partenza alle 21 per Milano. Domani alle 17.15 la sfida di San Siro con i rossoneri di Pioli. Per questo motivo la Roma ha preferito muoversi alla vigilia, come succedeva prima dell’arrivo della pandemia. La novità è l’arrivo dei due pullman romanisti direttamente sulla pista dove decollerà l’aereo, così da evitare il rischio assembramenti all’ingresso. Prima di salire sull’aereo check della temperatura per tutti. A Milano la squadra non alloggerà nel solito hotel (chiuso in questo momento), ma cambierà location.