Roma a caccia di un terzino destro: sprint per Bellerin, l’alternativa è Celik

L'agente sta spingendo lo spagnolo verso la Capitale. L'alternativa è il difensore del Lille, ma occhio alla concorrenza della Fiorentina

La Roma è in cerca di un terzino destro per avere un giocatore di livello da affiancare a Rick Karsdorp. Nelle ultime ore ci sono stati progressi importanti sul fronte Hector Bellerin, difensore dell'Arsenal, che quest'anno è stato in prestito per un anno al Betis in Spagna. L'agente del giocatore sta spingendo lo spagnolo verso la Capitale visto che il club iberico non avrebbe le risorse economiche necessarie per riscattarlo dai Gunners.