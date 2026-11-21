Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

La Roma torna in campo al Tardini alla ricerca di tre punti fondamentali contro il Parma. Gasperini ritrova Svilar e sceglie dal 1' la trequarti con Mora e Dybala al rientro dall'infortunio. Sulle fasce Molina e Lulli, mediana solita con Koné e Cristante. In difesa c'è Mancini insieme alla sorpresa Balerdi ed Hermoso.

Balerdi e Svilar salvano, poi il solito Bobby: a fine primo tempo è 1-0

Inizia forte ilcon un paio di ripartenze, ma la squadra diinizia a guadagnare campo col passare dei minuti come spesso accade. Una grande (potenziale) occasione capita sui piedi di Malen dopo 15 minuti che però si fadalla difesa. Lacrea ma spesso è il Parma ad affacciarsi dalle parti di: al 22' è fondamentale il salvataggio diche si immola e cancella l'1-0 di Touré che aveva calciato a botta sicura. Dopo 10 minuti serve l'intervento diper evitare di nuovo il vantaggio del Parma. Ma alarriva ilche sblocca il match del solito, ineffabile Donyell: stop impossibile - sul cross forte e arretrato di Lulli - eche batte Daffara. A fine primo tempo èper la Roma con la firma di

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Segna Mora e Malen ne fa altri 3: alla fine è 5-1

Parma-Roma, il tabellino:

Ilinizia il secondo tempo con più intensità alla ricerca del pareggio.risponde con un tacco meraviglioso per mandare in porta Dybala che calcia anche bene, ma Daffara gli nega la gioia. Pochi minuti dopo, però, arriva il pareggio di Elphege: primo anticipo sbagliato di Balerdi che spalanca il campo al francese che davanti a Svilar non sbaglia. Gasperini decide di cambiare: al 56' dentro Wesley e Ndicka per Lulli e Balerdi. Al 68' arriva l'episodio che cambia l: cross di Wesley,che Malen punisce immediatamente. La Roma torna avanti e cambia marcia: dopo due minutisegna il 3-1. Impatto devastante di Wesley dalla panchina che trova l'assist anche per la tripletta di Malen al 78esimo. La Roma continua a premere con un Parma che si scioglie col passare dei minuti: al 90esimo arriva il 5-1 e ilche salta Daffara e appoggia in rete. Trionfo giallorosso al Tardini con un Bobby semplicemente. Ora testa a Parigi.Daffara, Delprato, Troilo, Carboni, Britschgi (75' Diallo), Fabbian ( 67' Ordonez), Sierro (75' Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri, Elphege (66' Lontani), Touré.Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Drobnic, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Ordonez, Konate, Diallo, Frigan, Almqvist, Lontani.: Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi (55' Ndicka), Hermoso; Lulli (55' Wesley), Cristante, Koné, Molina (83' Koulierakis); Dybala (62' Soulé), Mora (84' Pisilli); Malen. A disposizione:Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Wesley, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Castro, Soulé. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Di Gioia-Politi. IV Uomo: Sacchi J.L.. Var: Di Paolo. AVar: Prontera.

Marcatori - 40' 68' 75' 90' Malen, 55' Nesta Elphege, 71' Mora