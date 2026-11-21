I giallorossi portano a casa altri tre punti fondamentali prima della trasferta di Parigi
Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"
La Roma torna in campo al Tardini alla ricerca di tre punti fondamentali contro il Parma. Gasperini ritrova Svilar e sceglie dal 1' la trequarti con Mora e Dybala al rientro dall'infortunio. Sulle fasce Molina e Lulli, mediana solita con Koné e Cristante. In difesa c'è Mancini insieme alla sorpresa Balerdi ed Hermoso.
Balerdi e Svilar salvano, poi il solito Bobby: a fine primo tempo è 1-0Inizia forte il Parma con un paio di ripartenze, ma la squadra di Gasperini inizia a guadagnare campo col passare dei minuti come spesso accade. Una grande (potenziale) occasione capita sui piedi di Malen dopo 15 minuti che però si fa recuperare dalla difesa. La Roma crea ma spesso è il Parma ad affacciarsi dalle parti di Svilar: al 22' è fondamentale il salvataggio di Balerdi che si immola e cancella l'1-0 di Touré che aveva calciato a botta sicura. Dopo 10 minuti serve l'intervento di Svilar per evitare di nuovo il vantaggio del Parma. Ma al 39esimo arriva il gol che sblocca il match del solito, ineffabile Donyell Malen: stop impossibile - sul cross forte e arretrato di Lulli - e tiro incrociato che batte Daffara. A fine primo tempo è 1-0 per la Roma con la firma di Bobby.
Segna Mora e Malen ne fa altri 3: alla fine è 5-1Il Parma inizia il secondo tempo con più intensità alla ricerca del pareggio. Malen risponde con un tacco meraviglioso per mandare in porta Dybala che calcia anche bene, ma Daffara gli nega la gioia. Pochi minuti dopo, però, arriva il pareggio di Elphege: primo anticipo sbagliato di Balerdi che spalanca il campo al francese che davanti a Svilar non sbaglia. Gasperini decide di cambiare: al 56' dentro Wesley e Ndicka per Lulli e Balerdi. Al 68' arriva l'episodio che cambia l'epilogo della gara: cross di Wesley, liscio incredibile di Troilo che Malen punisce immediatamente. La Roma torna avanti e cambia marcia: dopo due minuti Mora segna il 3-1. Impatto devastante di Wesley dalla panchina che trova l'assist anche per la tripletta di Malen al 78esimo. La Roma continua a premere con un Parma che si scioglie col passare dei minuti: al 90esimo arriva il 5-1 e il poker di Malen che salta Daffara e appoggia in rete. Trionfo giallorosso al Tardini con un Bobby semplicemente alieno. Ora testa a Parigi.
Parma-Roma, il tabellino:PARMA (3-5-2): Daffara, Delprato, Troilo, Carboni, Britschgi (75' Diallo), Fabbian ( 67' Ordonez), Sierro (75' Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri, Elphege (66' Lontani), Touré. A disposizione: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Drobnic, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Ordonez, Konate, Diallo, Frigan, Almqvist, Lontani. Allenatore: Gilardino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi (55' Ndicka), Hermoso; Lulli (55' Wesley), Cristante, Koné, Molina (83' Koulierakis); Dybala (62' Soulé), Mora (84' Pisilli); Malen. A disposizione:Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Wesley, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Castro, Soulé. Allenatore: Gasperini.
Arbitro: Sozza. Assistenti: Di Gioia-Politi. IV Uomo: Sacchi J.L.. Var: Di Paolo. AVar: Prontera.
Marcatori - 40' 68' 75' 90' Malen, 55' Nesta Elphege, 71' Mora
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