Benedetto fu quel 14 gennaio 2026. Risale appena a 11 mesi fa, infatti, la prima volta in cui Donyell Malen mise i piedi a Roma. Due giorni dopo sarebbe arrivata l'ufficialità del suo trasferimento in giallorosso. Oggi, 311 giorni dopo, Bobby sta riscrivendo la storia della Roma di settimana in settimana. Con la quadripletta di questo pomeriggio contro il Parma al Tardini, infatti, l'attaccante olandese ha raggiunto quota 26 gol in Serie A in questo 2026. E, come riportato da OptaPaolo, Malen è solo il secondo giocatore nella storia del club giallorosso capace di segnare almeno 26 gol in un singolo anno solare di Serie A. Già andato in archivio Rodolfo Volk (25 nel 1930), raggiunto oggi Pedro Manfredini (26 nel 1960). E Bobby può ancora migliorare questo fantastico score.

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