Roma, 29 gol in Serie A lontano dall’Olimpico: solo due volte nella sua storia ne ha fatti di più

La Roma di Fonseca si esalta lontano da casa. Lo dicono i numeri, che sottolineano una vena realizzativa che solo due volte in 93 anni di storia era stata maggiore. Secondo i dati raccolti da Opta, i 29 gol segnati in sedici partite giocate in trasferta valgono il terzo record di sempre in questa speciale classifica. Sono infatti solo due le stagioni in cui la Roma ha fatto meglio. Nell’anno dell’ultimo scudetto con 33, e in quello dell’avvicendamento Garcia-Spalletti (2015/16) con 30. Oltre il record, la Roma vuole scendere in campo per portare a casa tre punti pesanti e rimettersi al quinto posto con due lunghezze di vantaggio sul Milan. Rossoneri e giallorossi si sfidano a distanza per evitare il piazzamento che costringerebbe a giocare i preliminari di Europa League, al via da metà settembre.