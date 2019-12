Roma, +10% per il titolo in borsa

Il titolo As Roma quotato in borsa ha chiuso con un +10% nella giornata di ieri. Come riporta Il Sole24 Ore i titoli del club giallorosso sono entrati in asta di volatilità portando il proprio valore a 0,602 euro. Sono state 3 milioni le azioni passate di mano nelle prime ore della mattina, a dispetto della media di un’intera seduta dell’ultimo mese di 2,2 milioni. Sempre ieri – come aggiunge il quotidiano – era uscite notizie riguardanti un imminente passaggio di mano per Eurnova, proprietaria dei terreni di Tor di Valle, che potrebbe accelerare la questione stadio, nel periodo di trattativa tra Pallotta e Friedkin.