Roma, 10 gol nella prima uscita stagionale. Xhaka in chiusura, Kluivert verso Nizza

Zaniolo contro il Montecatini oggi a Trigoria è sceso in campo con la fascia da capitano. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per Xhaka

Claudia Belli

La Roma è scesa in campo questo pomeriggio a Trigoria per il primo test match stagionale con i dilettanti del Montecatini, finito 10-0 per i giallorossi. In gol Carles Perez, Mancini, Mayoral (tripletta), Calafiori, poi un autogol, Zaniolo su rigore, Zalewski e Diawara. Un’amichevole che ha svelato le prime novità portate da José Mourinho. A cominciare dal modulo: lo schema scelto è il 4-2-3-1. Nicoló Zaniolo, l’uomo più atteso, è sceso in campo all’inizio del secondo tempo, schierato alto a destra. Fascia di capitano al braccio, a sottolineare quanto Mourinho e la Roma lo abbiano messo al centro del progetto. Oggi il Montecatini, mercoledì prossimo la Triestina. Tra meno di una settimana la Roma di Mourinho farà visita ai friulani di Bucchi per la terza amichevole dell'estate, dopo quella di domenica con la Ternana. A differenza di quella di stasera e del 18, inoltre, il match del 'Nereo Rocco' verrà trasmesso in diretta tv in chiaro: sarà quindi la prima uscita 'televisiva' della squadra di Mourinho, in programma mercoledì 21 alle 19.30 e con 1000 tifosi allo stadio.

Xhaka in chiusura, Florenzi alle prese con il futuro

Piazzati i primi due esuberi (Pau Lopez e Under) per la Roma è arrivato il momento di dare il benvenuto al secondo acquisto dopo Rui Patricio. E’ ai dettagli, infatti, la trattativa per Granit Xhaka: la Roma ha deciso di fare un piccolo passo in più. Tra la domanda iniziale dell’Arsenal (20 milioni) e l’ultima offerta della Roma (15) si è passati a una proposta da 15 milioni più 2,5 di facili bonus. A meno di clamorosi colpi di scena Tiago Pinto conta di consegnare Xhaka a Mourinho per l’inizio del ritiro portoghese (26 luglio). Pronto un quadriennale da 2,5 milioni più bonus che va a sostituire nel monte ingaggi proprio lo stipendio di Under. Tra le fila della Roma ritorna anche Alessandro Florenzi,dopo il prestito al PSG. Il club parigino ha deciso di puntare su Hakimi e così è tornato in giallorosso. Mourinho non lo ha inserito nella lista degli esuberi, a dimostrazione della reputazione che ha del terzino campione d'Europa. Ma se dovesse arrivare un'offerta e il difensore volesse accettarla, allora i giallorossi non si opporrebbero. Il suo agente Lucci gli ha aperto la strada verso l’Inter, ma Florenzi non è affatto convinto e spera in un’offerta di un top team estero. I giallorossi sono pronti a trattare, anche e soprattutto a causa di un contratto da 4.5 milioni all’anno che rientrerebbe in quelli da tagliare per alleggerire il monte ingaggi.

Olsen e Kluivert direzione Francia

Justin Kluivert potrebbe vestire presto la maglia delNizza. Secondo Sky Sport, l'olandese è stato cercato direttamente dal tecnico dei francesi Christophe Galtier. Come riporta calciomercato.com, i francesi avrebbero raggiunto un principio di accordo per il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Oltre all'olandese, Pinto sta continuando a lavorare sulla lunga lista degli esuberi. Sempre in direzione Francia, il gm giallorosso sta limando in queste ore gli ultimi dettagli della trattativa che porterebbe Robin Olsen al Lille.