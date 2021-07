Triestina-Roma, la terza amichevole di Mourinho in chiaro su Sportitalia

I giallorossi, dopo Montecatini e Ternana, affronteranno gli alabardati al 'Nereo Rocco' in diretta tv

Oggi il Montecatini, mercoledì prossimo la Triestina. Tra meno di una settimana la Roma di Mourinho farà visita ai friulani di Bucchi per la terza amichevole dell'estate, dopo quella di domenica con la Ternana. A differenza di quella di stasera e del 18, inoltre, il match del 'Nereo Rocco' verrà trasmesso in diretta tv in chiaro. Come annunciato sul proprio sito ufficiale, infatti, la Triestina ha chiuso un accordo con Sportitalia per la trasmissioni del match con la Roma, oltre al triangolare che il club di Lega Pro giocherà con Verona e Antalyaspor. Il canale tematico ha così acquisito i diritti delle partite e coprirà tutte le spese della produzione degli eventi: sarà quindi la prima uscita 'televisiva' della squadra di Mourinho, in programma mercoledì 21 alle 19.30 e con 1000 tifosi allo stadio. Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, ha commentato: "Entusiasti all'idea di poter affrontare nel nostro stadio amichevoli di così grande prestigio ed orgogliosi che un'emittente importante come Sportitalia abbia manifestato il proprio interesse per l'Unione".