I dubbi di Florenzi: Mourinho lo chiama alla Roma, l’Inter è in pressing

Il terzino è tornato in giallorosso e lo Special One sta pensando di farlo restare. Lui riflette e valuta le offert

Valerio Salviani

Se avesse potuto scegliere, sarebbe rimasto a Parigi. Dopo un anno da protagonista con il Psg e il primo titolo della carriera in bacheca, Florenzi sperava di poter cambiare definitivamente il suo destino. Invece il club francese ha scelto di puntare su Hakimi, rispedendolo alla Roma. Dopo aver vinto l’Europeo con la Nazionale, ora il terzino si gode le vacanze in Sardegna con la famiglia e riflette sul futuro. Con i giallorossi ha un contratto per altre due stagioni. Quando ha lasciato Trigoria per andare al Valencia pensava di non tornarci mai più. Nel frattempo però è cambiata la proprietà e, soprattutto, è cambiato l’allenatore. Mourinho l’ha già chiamato e gli ha fatto sapere che sarà convocato per la seconda parte del ritiro in Portogallo. E adesso il ritorno non è più solo una speranza dei tifosi.

Futuro Florenzi: tra calciomercato e il ritorno alla Roma

“Sono un giocatore più forte”. Alessandro Florenzi ha una grande stima di sé stesso. Impossibile pensare che possa tornare alla Roma per giocarsi il posto con Karsdorp. Mourinho però pensa di rivalutarlo con un ruolo di primo piano. A 30 anni è adesso al top del suo potenziale e nell’istant-team che ha in mente lo Special One, Florenzi potrebbe rappresentare un valore importante che sarebbe difficile da reperire sul mercato. Per questo ha deciso di non inserirlo nella lista degli esuberi, ma lo ha convocato per la seconda parte del ritiro che comincerà dal 25 luglio. Per lui rientrare nel progetto dopo aver perso il posto e la fascia da capitano non sarebbe affatto facile, soprattutto sotto il profilo psicologico. Ai veleni dell’addio non ci pensa più, ma dopo un anno e mezzo passato lontano da casa non pensava affatto di tornare a vestire la maglia che ama. Allo stesso tempo però non vorrebbe mai giocare in Italia in un’altra squadra che non sia la Roma, e al momento l’unica offerta concreta l’ha avuta dall’Inter.

L’Inter ci prova, Florenzi aspetta un’offerta dall’estero

In questi giorni di riflessione Florenzi ha preso atto dei tanti messaggi che gli sono arrivati dai tifosi della Roma. “Torna Alessandro, con Mou sarà un’altra storia. Ti aspettiamo a casa”. Il profilo social del terzino è pieno di commenti come questo. Molti glielo hanno detto direttamente, fermandolo sotto casa a due passi da San Pietro. Lui però non è mai andato oltre un “vedremo”. Ed è lo stesso pensiero che ha ora. Il suo agente Lucci gli ha aperto la strada verso l’Inter, ma Florenzi non è affatto convinto e spera in un’offerta di un top team estero. I giallorossi sono pronti a trattare, anche e soprattutto a causa di un contratto da 4.5 milioni all’anno che rientrerebbe in quelli da tagliare per alleggerire il monte ingaggi. Al momento però il mercato è bloccato. Ad agosto le cose cambieranno. E a quel punto Florenzi dovrà fare la sua scelta.