La prima Roma di Mourinho col Montecatini: 4-2-3-1 e Zaniolo capitano. Dzeko out

I giallorossi per la prima volta in campo in amichevole con i dilettanti del Montecatini, battuti 10-0. Assente il bosniaco mentre il numero 22 è entrato nel secondo tempo

La Roma è scesa in campo questo pomeriggio a Trigoria per il primo test match stagionale con i dilettanti del Montecatini, finito 10-0 per i giallorossi. Un’amichevole che ha svelato le prime novità portate da José Mourinho. A cominciare dal modulo. Lo schema scelto è il 4-2-3-1 classico, con i centrali che impostano nella prima fase dell’azione. Nicoló Zaniolo, l’uomo più atteso, è sceso in campo all’inizio del secondo tempo, schierato alto a destra. Fascia di capitano al braccio, a sottolineare quanto Mourinho e la Roma lo abbiano messo al centro del progetto. Out invece Edin Dzeko, così come Karsdorp, Pellegrini, El Shaarawy e Veretout. Si è rivisto anche Smalling, che pare aver messo alle spalle i problemi che l’hanno tormentato nella scorsa stagione. Esordio anche per la nuova maglia. In gol Carles Perez, Mancini, Mayoral (tripletta), Calafiori, poi un autogol, Zaniolo su rigore, Zalewski e Diawara.