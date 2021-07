Si scalda l’asse transalpino: Olsen vicino al Lille

Il portiere svedese nel mirino dei campioni di Francia

Dopo gli approdi di Under e Pau Lopez alla corte del Marsiglia e la trattativa messa in piedi con il Nizza per Kluivert, Pinto sta continuando a lavorare in ottica uscita sulla lunga lista degli esuberi. Sempre in direzione Francia, come ha riportato Sky Sport, il gm giallorosso sta limando in queste ore gli ultimi dettagli della trattativa che porterebbe Robin Olsen al Lille. Il club campione di Francia e il suo nuovo allenatore Jocelyn Gourvennec hanno messo nel mirino il portiere svedese in uscita dalla Roma dopo l'esperienza all'Everton e il buon Europeo giocato con la propria Nazionale.