Poteva essere, ma non è stato. Così si può riassumere la breve e fugace esperienza di Robinio Vaz in maglia Roma. Il francese - voluto fortemente da Massara - è arrivato a gennaio con le stimmate del campione: sembrava poter essere il golden boy pronto a far impazzire i tifosi. Non è andata in questo modo. Anzi. Ha trovato poco spazio, non ha quasi mai inciso e non ha convinto Gasperini. Che non si è opposto alla cessione e ha approvato a regalargli una nuova esperienza in Premier. "Un nuovo capitolo", così Vaz ha inaugurato il suo nuovo percorso con l'Hull City: tre parole per lasciare la Roma alle spalle e pensare al futuro. I giallorossi hanno incassato due milioni di prestito oneroso più uno di bonus. Con un riscatto fissato a 30 milioni. Domenica potrebbe esserci l'esordio con la nuova maglia. In Inghilterra gli occhi sono puntati su di lui. E forse anche qualcuno a Roma sarà curioso di vederlo in campo.