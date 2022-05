Ritrovata sul bus giallorosso una maglia firmata da Mou. La Roma cerca il proprietario

Dopo la vittoria a Tirana, le strade della Capitale sono state teatro di festeggiamenti indimenticabili. Qualche fortunato tifoso è riuscito a farsi autografare la maglia dallo Special One salvo poi averla smarrita

Durante il caos per i festeggiamenti che si sono svolti a Roma dopo la conquista della Conference League, un tifoso giallorosso ha smarrito la maglia autografata da Josè Mourinho. La Roma dopo averla ritrovata incustodita sul bus che trasportava lo staff durante il corteo, sta ora cercando di risalire all'effettivo proprietario, tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, in modo da restituire l'inestimabile cimelio: "È stata trovata questa maglia sul bus dello staff, firmata da José Mourinho. Chi la riconosce, ci dica il nome di battesimo stampato sul retro assieme ad altri segni riconoscibili per dimostrare che è la sua e faremo di tutto per restituirgliela".