Il centrocampista giallorosso sarà assente il primo giorno di preparazione
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Si avvicina l'inizio del ritiro estivo della Roma in vista della prossima stagione. I giallorossi cominceranno la preparazione sotto la guida di Gasperini lunedì 13 luglio e a Trigoria non sarà presente Lorenzo Pellegrini. L'assenza del centrocampista giallorosso è legata alla sua situazione contrattuale (non ha ancora formalmente firmato il rinnovo) e all'infortunio patito nel finale di stagione - lo riporta Radio Manà Manà Sport. Il numero 7 si unirà comunque al gruppo di Gasperini nei giorni successivi dato che il rinnovo è ormai a un passo così come quello di Zeki Celik.
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