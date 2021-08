Ritiro Roma, squadra in campo: Shomurodov, Veretout e Cristante a parte – LIVE

Continua la preparazione in Portogallo. Mourinho prepara l'amichevole di domani con la Belenenses

Nel ritiro portoghese della Roma, alle 10 inizia il primo allenamento di giornata. La novità è ovviamente Eldor Shomurodov. Il neo acquisto è arrivato domenica in Algarve insieme al campione d’Europa Bryan Cristante, che ieri ha avuto un colloquio personale con Mourinho nel quale si è parlato di tattica. I giallorossi si preparano per l'amichevole con il Belenenses, in programma domani alle 12. Sarà l'ultima in Portogallo. Sabato a Siviglia il match con il Betis, poi il ritorno in Italia. Mourinho dovrà fare a meno di Villar, infortunato al ginocchio e rientrato a Trigoria per la riabilitazione. Difficile un impiego di Cristante, che per le prossime due settimane farà lavoro atletico a parte per mettersi al pari dei compagni.