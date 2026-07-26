Manca sempre meno al fischio d'inizio di Cannes-Roma, la terza amichevole di questo nuovo corso giallorosso. Dopo i due 6-0 contro Primavera e Trastevere, Gasperini vuole altre risposte. Il test contro il club francese sarà più probante e potrà dare indicazioni importanti sul lavoro svolto in queste prime settimane di ritiro. Lui guiderà i suoi dalla panchina, come sempre. Ma ci sarà anche l'occhio della società. Perché allo stadio, è presente Ryan Friedkin. Insieme a lui, Tony D'Amico. Il ds giallorosso era presente anche per la sfida contro il Trastevere. Un segnale importante per Gasperini, che più volte ha richiesto di sentire la vicinanza della proprietà.