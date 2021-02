Rinnovo vicino per Ibanez: guadagnerà 1,5 milioni a stagione

E’ praticamente fatta per il rinnovo di Roger Ibanez. Un anno dopo il suo acquisto dall’Atalanta, l’entourage del brasiliano ha raggiunto l’accordo con la Roma per il prolungamento: il centrale firmerà a breve il nuovo contratto e riceverà un cospicuo aumento di stipendio. Ibanez guadagna 750mila euro netti, presto – scrive “Il Tempo”, ne percepirà il doppio: 1,5 milioni.

Il difensore sudamericano ha convinto Fonseca a suon di prestazioni ed è stato capace di ritagliarsi un posto da titolare nell’undici romanista. Ieri, nella conferenza stampa precedente alla sfida col Braga, ha dichiarato: “Ho l’ambizione di vincere qualcosa qui con la Roma, devo lavorare duro per farlo. Siamo in un buon momento, abbiamo l’atteggiamento giusto per competere in qualsiasi competizione“.