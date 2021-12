Rinnovano Zalewski, Bove e Darboe: Calafiori vicino al Cagliari. Napoli su Fazio

Per il romano e il polacco prolungamento fino al 2025. Il gambiano fino al 2026. Documenti pronti per il prestito del numero 13. Spalletti pensa al centrale argentino per sostituire Manolas. La Roma riprenderà gli allenamenti il 31 dopo i tamponi

Giornata di rinnovi in casa Roma. Tre ragazzi provenienti dal settore giovanile hanno rinnovato il contratto con la società. Zalewski e Bove hanno firmato fino al 30 giugno del 2025, mentre Darboe fino al 2026. I tre ragazzi sono stati anche protagonisti di un video caricato dalla Roma sui propri canali social, nel quale ognuno di loro ripercorreva i passi più significativi della propria carriera, l'ambizione che già da bambini li contraddistingueva e il loro rapporto con Josè Mourinho. Gli allenamenti a Trigoria riprenderanno il 31 dicembre. La Roma lavorerà anche a Capodanno perché le sfide contro Milan e Juventus sono troppo importanti per perdere tempo. Prima di tornare sui campi però ci sarà un giro di tamponi molecolari che lo Special One spera non riservino soprese. Brutta sorpresa con la quale invece ha dovuto fare i conti la Roma Femminile dopo la positività riscontrata nel pomeriggio per Elena Linari.

Calciomercato: Inter su Villar. Fazio interessa al Napoli

Con il campionato fermo dallo scorso 22 dicembre, a tenere banco nelle ultime settimane è il calciomercato. In entrata sembra sempre più vicino l'arrivo di Maitland-Niles dall'Arsenal. I giallorossi hanno trovato l'accordo con il calciatore che gradisce la destinazione, ma manca ancora l'intesa con il club londinese. Mercato che inizia a intensificarsi anche sul fronte uscite. L'Inter sembra essersi seriamente interessata a Gonzalo Villar, che non ha trovato praticamente mai spazio quest'anno, e che invece potrebbe essere una carta buona per arrivare a Vecino, profilo interessante per i giallorossi. Al Sassuolo interessa Felix Afena-Gyan ma la Roma per il momento non ha intenzione di cederlo e il calciatore sembra abbia intenzione di crescere con Mourinho. Sempre per quanto riguarda il mercato in uscita, è quasi fatto il trasferimento di Calafiori al Cagliariin prestito secco, mancano solo le firme sui documenti, mentre invece Federico Fazio è l' ultima idea del Napoliper rimpiazzare Manolas tornato in Grecia.