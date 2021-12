Mercato Roma, l’Inter su Villar e il Sassuolo pensa a Felix

Calciomercato as roma: tutte le notizie

Oltre agli arrivi a Trigoria si lavora anche sulle trattative in uscita per i giocatori che hanno poco spazio e non solo

Redazione

C’è un nome che a Milano, sponda Inter, seguono con attenzione e che regalerebbero volentieri a Inzaghi: è lo spagnolo Gonzalo Villar, ai margini con José Mourinho nella Roma, come riportano La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero. Secondo il quotidiano romano sul centrocampista spagnolo ci sono anche altri due club iberici. Intanto, salutato Boga, approdato all’Atalanta, il Sassuolo cerca un innesto per sostituirlo. Tra i vari profili sondati dal club neroverde, secondo Il Messaggero, c’è anche quello di Felix Afena-Gyan. La Roma valuterà se lasciar partire in prestito l’attaccante ghanese, oppure se lasciarlo ancora sotto gli ordini di Mourinho.