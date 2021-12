Calciomercato Roma, Calafiori è ad un passo dal Cagliari: già pronti i documenti

Calafiori ad un passo dal lasciare la Capitale. Quasi conclusa l'operazione con il Cagliari

Il futuro di Riccardo Calafiori sembra essere lontano da Roma, quantomeno per i prossimi mesi. Come riportato da Sky, il giovane terzino giallorosso è ad un passo dal Cagliari con la formula del prestito secco. I giallorossi hanno preso del tempo prima di lasciarlo partire, probabilmente per chiudere prima l'operazione Maitland-Niles. I documenti sono già pronti per essere firmati e il trasferimento è ormai in dirittura d'arrivo.