Roma, Trigoria riapre le porte: domani i tamponi, il 31 il primo allenamento

C’è chi è già tornato, come Pellegrini, Ibanez e Spinazzola, e chi invece, come Mancini e Cristante, rientrerà solo oggi in Italia. Per tutti l’appuntamento è domani, visto che nel pomeriggio a Trigoria sono in programma i tamponi molecolari necessari per la ripresa degli allenamenti. Ripresa che Mourinho ha fissato per il 31 dicembre. La Roma lavorerà anche a Capodanno perché le sfide contro Milan e Juventus sono troppo importanti per perdere tempo. Tutto, però, dipenderà dai tamponi di domani. La società - ma il discorso vale per tutti i club di Serie A e d’Europa - spera che non ci siano problemi e che tutti i calciatori siano disponibili per gli allenamenti, al netto dei tamponi necessari, per chi era all’estero, per rientrare in Italia. Tamponi che però possono essere anche rapidi, purché fatti nelle 24 ore precedenti alla partenza, e quindi non sempre completamente attendibili. Ecco perché la Roma domani, in modalità drive in, farà fare a tutti i molecolari. Solo quando si avranno tutti gli esiti la squadra riprenderà a lavorare.