Riise fa gli auguri a Ranieri: “Grazie per quello che hai fatto per me” – FOTO

Un messaggio di auguri speciale per Claudio Ranieri. A ricordarne il compleanno è stato l’ex terzino della Roma John Arne Riise, che con l’attuale tecnico della Sampdoria aveva condiviso da protagonista la straordinaria cavalcata della stagione 2009-2010 che vide i giallorossi sfiorare il sogno Scudetto. Il norvegese ha fatto gli auguri all’allenatore romano per i 69 anni sul suo profilo Instagram, dedicandogli una storia con la didascalia: “Grazie mille per tutto quello che hai fatto per me mister. Buon compleanno!”. Tra le tante dediche per Claudio Ranieri, dunque, anche quella speciale di Riise, che non ha mai scordato i suoi anni nella Capitale lasciando uno straordinario ricordo tra i tifosi.