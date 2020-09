Riccardi, il saluto emozionato: “Grazie Roma, speriamo sia solo un arrivederci” – FOTO

Alessio Riccardi è pronto a trasferirsi al Pescara. Nella giornata di oggi c’è stato infatti lo scambio dei documenti tra le società, per finalizzare il passaggio al Delfino del talentuoso fantasista. Riccardi ha voluto però salutare il popolo romanista sul proprio profilo ufficiale Instagram, accompagnando queste parole alla foto del suo esordio con la maglia romanista nel match di Coppa Italia con la Virtus Entella datato 14 gennaio 2019: “Tante parole vorrei scrivere in questo momento, ma tutte riporterebbero ad un solo grande pensiero. Grazie Roma! Speriamo sia solo un arrivederci“. Tra le prime risposte al post è arrivata quella del compagno Riccardo Calafiori, in odore di rinnovo con i giallorossi: “Daje fratello mio“.