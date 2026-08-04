Incontri tra leggende in Trentino Alto Adige. Francesco Totti - in vacanza con la compagna Noemi Bocchi - ha pubblicato sui social una foto con Pep Guardiola. I due hanno giocato condiviso insieme l'esperienza nella Capitale, il centrocampista spagnolo ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2002/2003. Lo scatto ha fatto impazzire i tifosi giallorossi che sono ancora in attesa di un ritorno in società dell'ex numero 10. L'allenatore, invece, è attualmente senza una squadra. Ha lasciato il Manchester City e qualche settimana fa ha rifiutato la chiamata della Nazionale italiana. Entrambi si godono un po' di relax durante l'estate.