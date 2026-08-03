Devyne Rensch ha rilasciato un'intervista in esclusiva a RomaNews.eu dal ritiro della Roma in Galles. Il laterale giallorosso ha parlato di Gasperini, della stagione ormai alle porte e del possibile acquisto del connazionale Read. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Avere Gasperini come allenatore può essere un valore aggiunto? “Si, sicuramente è un allenatore che porta molta energia, mentalità, tanto lavoro tattico per tutti e anche per me. È un allenatore che mi sta aiutando a diventare un calciatore migliore ma anche una persona migliore. Ti motiva, ti spinge sempre a superare i tuoi limiti e di conseguenza a battere l’avversario. È chiaro che è un tecnico molto esigente, che ti fa lavorare duro, ma è bravissimo sia in campo che fuori dal campo a curare tutti gli aspetti del calciatore e della persona”.

Ha avuto modo di conoscere il suo connazionale Givairo Read? Cosa ne pensa? “No, l’ho solo visto giocare. Sarebbe il terzo calciatore olandese in squadra oltre a me e Malen, quindi sarebbe bello se si concretizzasse il suo arrivo e potremmo anche aiutarlo ad inserirsi ed integrarsi al meglio e rapidamente…”.

Come si senti a essere uno degli eroi della cavalcata della Roma in Champions League? Cosa ha provato dopo il gol contro il Parma? “È stato molto bello segnare un gol così importante per la squadra. Però alla fine questo è il passato, adesso dobbiamo andare avanti e concentrarci su ciò che c’è davanti a noi, perché adesso dobbiamo lavorare ancora di più e ancora più duramente per essere competitivi in campionato, Coppa Italia e Champions League. Dobbiamo guardare avanti”.