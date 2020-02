Rennes, Nzonzi: “L’avventura con la Roma è andata bene, l’addio l’abbiamo deciso insieme”

Steven Nzonzi si è presentato al suo nuovo club. Dopo il giro di campo nell’ultimo turno di campionato, il francese ha parlato nella conferenza stampa di presentazione con il Rennes: “Sono stato fortunato a giocare 38 partite nella Roma. Ma dopo sono entrate in gioco altre condizioni… Non lo so. È una decisione presa dal club e da me. Penso ci sia un aspetto di business… Non posso aggiungere altro. Il mio essere campione del mondo cambia un po’ ‘il gioco’ perché si aspettano di più da te. Se la squadra non sta andando bene, alcuni giocatori vengono additati. Da parte mia credo che la stagione trascorsa a Roma sia andata bene. Tuttavia per me non è un peso essere campione del mondo perché non guardo ciò che i giornalisti dicono su di me”. Sulla rottura col Galatasaray ha aggiunto: “È un paese diverso, un’organizzazione diversa … Piccoli dettagli di cui non voglio davvero parlare oggi, che alla fine hanno fatto peggiorare la situazione. Ma guardo al futuro, al nuovo progetto. Non vedo l’ora di giocare con questo club in cui mi è piaciuta immediatamente la sfida. Volevo anche tornare nel mio paese per scoprire la Ligue 1. Non sono in ottima forma, ma con lo staff dello Stade Rennais lavoreremo molto bene e proverò a ritrovare la condizione il più rapidamente possibile”.