Renato Sanches possibile alternativa a Frattesi. Shomurodov verso il Galatasaray

In entrata si fa strada il nome del portoghese del PSG come occasione low-cost per il centrocampo. Sull'attaccante Uzbeko invece si registra l'interesse forte dei campioni di Turchia

Redazione

Il mercato della Roma entra in una nuova fase dopo quella appena conclusa lo scorso 30 giugno. Se fino a due giorni fa l'obiettivo è stato quello di vendere bene per rispettare i paletti dell'accordo stabilito con l'Uefa, ora per Tiago Pinto è arrivato il momento di concentrarsi maggiormente sulle entrate, dopo gli acquisti a parametro zero di Aouar e N'Dicka.

Se con l'arrivo del centrale e il ritorno imminente di Diego Llorente il reparto difensivo sembra essere sistemato, lo stesso non si può dire di centrocampo e attacco. Da una parte, resta vivo il sogno Frattesi per sostituire il partente Gini Wijnaldum. Dall'altra, c'è la priorità di dotare il reparto avanzato di un degno sostituto di Abraham, che starà fuori almeno fino a gennaio 2024 a causa dell'infortunio al crociato.

Arrivare al centrocampista del Sassuolo è tutto meno che facile, data anche la lunga lista di contendenti interessate al calciatore. L'Inter è il club che oltre alla Roma si è mossa maggiormente per acquistare la mezz'ala di Fidene, ma la sua offerta iniziale non è stata ritenuta sufficiente dai neroverdi. Per questo, Marotta starebbe pensando a una nuova proposta in grado di venire incontro alle necessità economiche dei nerazzurri e agli interessi degli emiliani: un prestito oneroso con diritto riscatto + l'inserimento del giovane Samuele Mulattieri come contropartita tecnica. A livello contabile, vorrebbe dire arrivare a una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, e certamente è una carta che i milanesi vogliono giocarsi per convincere il Sassuolo.

Ma a Trigoria non si è rimasti a guardare, e l'offerta per Frattesi è stata fatta: 21 milioni + il famoso 30% sulla futura rivendita che spetterebbe alla Roma in caso di cessione a un altra squadra. Proprio quest'ultimo elemento, insieme agli ottimi rapporti che intercorrono fra i giallorossi e il Sassuolo, sono gli appigli ai quali Pinto e la Roma vogliono aggrapparsi per arrivare al giocatore. Ma si tratterebbe comunque di un'operazione molto onerosa per le casse dei capitolini, e la ricerca della nuova punta titolare porterà inevitabilmente a altre spese ingenti. Per questo, mai come in questo momento si valutano alternative più 'Low-Cost' per il centrocampo. Il nome principale è quello di Renato Sanches del PSG. Il portoghese è stato proposto alla Roma quasi un mese fa da Jorge Mendes, e dati gli ottimi rapporti fra i giallorossi e i parigini non sarebbe troppo complicato immaginare un'operazione simile a quella che ha portato Wijnaldum l'estate scorsa: prestito con diritto di riscatto e metà dello stipendio pagato dai francesi. Il giocatore piace molto sia a Mourinho che a Tiago Pinto, che lo segue dai tempi del Lille.

Sirene turche per Shomurodov. In entrata smentito il nome di Greenwood. Superato lo scoglio del 30 giugno, è giunta l'ora di pensare anche maggiormente agli acquisti. Ma certamente le cessioni non sono affatto finite. Per rafforzare la squadra c'è assoluto bisogno di liquidità, e sono diversi i giocatori che sono stati esclusi dal progetto di Mourinho. Su tutti, il terzino uruguagio Viña e l'uzbeko Eldor Shomurodov, fresco di ritorno dal prestito allo Spezia. L'attaccante giallorosso sarebbe nelle mire del Galatasaray, che a gennaio ha già acquistato Zaniolo. Il giocatore, ha un contratto con la Roma fino al 2026, ma le sue buone prestazioni con la nazionale avrebbero riacceso l'interesse da parte di Okan Buruk, allenatore dei turchi.

Smentite invece in maniera categorica le voci inerenti a un possibile approdo in giallorosso di Mason Greenwood. Il giornale inglese The Sun aveva parlato di un'ipotetica telefonata che Mourinho in persona avrebbe fatto per convincere l'attaccante classe 2001 del Manchester United, ancora ai margini della squadra per via dei suoi trascorsi giudiziari. Ma la notizia è stata smentita nettamente dalla stessa Roma come totalmente priva di fondamento.

A livello dirigenziale, il Milan si è mosso per trovare un nuovo responsabile del settore giovanile. La scelta, secondo Sky, sarebbe ricaduta su Vincenzo Vergine, che ricopre quella stessa carica nella Roma.