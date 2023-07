Frattesi, l’Inter ha un piano: prestito con diritto per arrivare a 40 milioni

La telenovela Frattesi prosegue, si arricchisce di nuovi piccoli particolari in vista delle puntate 'succose'. Il Sassuolo non ha la necessità di cederlo, ma attende offerte. Anche perché, come scrive 'gazzetta.it', hanno sostanzialmente promesso al giocatore che accontenteranno il suo desiderio di fare un salto in avanti nella sua carriera e non tireranno troppo la corda. Per questo il primo che farà un'offerta convincente e ritenuta congua tra parte cash e contropartita, se avrà il gradimento di Frattesi, se lo porterà a casa. Quindi a 35 milioni si può chiudere. Si tratta di un problema di liquidità per quasi tutte le big interessate. La Roma ha il fatidico 30% di sconto, ha chiuso il mese delle plusvalenze per l'Uefa: bisognerà vedere se Mourinho darà il via libera. Perché ai giallorossi serve un attaccante, poi anche un centrocampista e Frattesi in questo senso è il primo della lista anche se non l'unico.