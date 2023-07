Mercato, il Milan pensa a Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile

Il responsabile del settore giovanile del Milan, Angelo Carbone, dovrà essere presto sostituito. Il suo contratto, scaduto lo scorso 30 giugno, ha fatto iniziare la ricerca di una nuova figura per ricoprire l'incarico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i primi nomi sondati per sostituire Carbone, vi è quello di Vincenzo Vergine, che ha ricoperto il medesimo incarico per il settore giovanile della Roma. Il suo profilo, ricco di successi stagionali con la Coppa Italia Primavera e gli Scudetti Under 16 e 17 dei giallorossi, lo rendono al momento l'alternativa preferita dai rossoneri.