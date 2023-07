Stampa inglese, ipotesi Roma per Greenwood. C’è stata la telefonata di Mourinho

C'è un nome che si aggiunge alla lista degli attaccanti che potrebbero arrivare a Trigoria. Secondo il The Sun il futuro di Mason Greenwood potrebbe tingersi di giallorosso. E il tabloid inglese parla anche di una telefonata da parte di Mourinho al giocatore e al padre per prospettargli l'idea di giocare in attesa del rientro di Abraham, nel caso lo United decida di mandarlo in prestito o annullare il contratto.