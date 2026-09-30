Nuova tegola per José Mourinho e per il Real Madrid. I Blancos infatti, oltre a Konaté e Valverde e nonostante l'allarme rientrato su Mbappé, saranno alle prese con diversi infortuni in vista della sfida del 14 ottobre contro la Roma. All'Olimpico lo Special One dovrà fare a meno anche di Raul Asencio. Il difensore spagnolo, che quest'anno non aveva giocato neanche un minuto in gare ufficiali, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e restare ai box per circa tre mesi, con rientro previsto nel 2027. Le terapie conservative dopo la frattura alla tibia destra, infatti, non sono state sufficienti e domani il classe 2003 finirà sotto i ferri. Lo riporta AS. Trattandosi di una lieve frattura di stress, il difensore avrebbe preferito aspettare ancora un po': l'infortunio per Konaté, infatti, avrebbe potuto aprirgli nuovi spazi. Ma tutto ciò, almeno fino al 2027, non potrà accadere. Di seguito la nota del Real Madrid in merito: "Il nostro giocatore Raúl Asencio sarà sottoposto domani a un intervento chirurgico a causa di una frattura da stress alla tibia della gamba destra".